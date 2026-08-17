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Тафсир: An-Naml 27:54
An-Naml
54
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤
وَلُوطًا
إِذۡ
قَالَ
لِقَوۡمِهِۦٓ
أَتَأۡتُونَ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٥٤
Вот Лут (Лот) сказал своему народу: «Неужели вы будете совершать мерзость, видя это?
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Al-Sa'di
Неужели вы станете сознательно предаваться мерзости? Ваши отвратительные поступки чужды здравому смыслу и человеческой природе и порицаются законом вашего Господа. Вы тоже осознаете, насколько омерзительны ваши деяния, но продолжаете совершать их, потому что вы - дерзкий и несправедливый народ. Затем святой пророк объяснил, какое же именно злодеяние совершали его соплеменники, и сказал: