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Тафсир: An-Naml 27:50
An-Naml
50
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُواْ
مَكۡرٗا
وَمَكَرۡنَا
مَكۡرٗا
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٥٠
Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого.
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Al-Sa'di
Они замыслили убить Салиха в тайне от всех, даже от своих неверующих соплеменников, потому что опасались гнева родственников пророка. Однако они не предполагали, что Всевышний Господь также замыслил нечто, то есть решил помочь своему посланнику, облегчить его миссию и погубить его неверующих соплеменников.