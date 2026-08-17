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Тафсир: An-Naml 27:41
An-Naml
41
27:41
قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون ٤١
قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٤١
قَالَ
نَكِّرُواْ
لَهَا
عَرۡشَهَا
نَنظُرۡ
أَتَهۡتَدِيٓ
أَمۡ
تَكُونُ
مِنَ
ٱلَّذِينَ
لَا
يَهۡتَدُونَ
٤١
Он сказал: «Переделайте ее трон так, чтобы она не узнала его, и мы посмотрим, следует она прямым путем или же является одной из тех, кто не следует прямым путем».
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Al-Sa'di
Затем Сулейман велел своим подданным переделать трон сабейской царицы. Он велел снять некоторые украшения и добавить вместо них другие, дабы они могли убедиться в том, что царица действительно умна и сообразительна. Если это так, то она непременно узнает свой трон и подтвердит то, что она по праву восседала на сабейском престоле.