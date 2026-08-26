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Тафсир: Al-Qamar 54:40
Al-Qamar
40
54:40
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٤٠
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٤٠
وَلَقَدۡ
يَسَّرۡنَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
لِلذِّكۡرِ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
٤٠
Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?
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Вы читаете тафсир для группы стихов 54:39 до 54:41
Аллах велел перевернуть вверх дном их поселения и забросать беззаконников помеченными комьями окаменевшей глины. А Лута и его семью Господь спас от этой лютой муки в вознаграждение за то, что они были благодарны своему Господу и не поклонялись никому, кроме Него. Всевышний сообщил, что эта кара была тяжкой и мучительной для неверующих, а это значит, что верующим она не принесла ни страданий, ни переживаний.