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Тафсир: Al-Qamar 54:11
Al-Qamar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحۡنَآ
أَبۡوَٰبَ
ٱلسَّمَآءِ
بِمَآءٖ
مُّنۡهَمِرٖ
١١
Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода,
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 54:10 до 54:11
У меня нет больше сил сражаться с ними. Лишь немногие поверили мне, и нас так мало, что мы не можем противостоять целому народу язычников. Помоги же мне, Господи! В другом кораническом откровении сообщается, что Нух взмолился: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). Аллах ответил на его мольбу и помог ему одолеть язычников. Всевышний сказал: