Он заботился о том, чтобы его домочадцы выполняли предписания Аллаха, и приказывал им совершать намаз и выплачивать закят. Совершая намаз, они искренне поклонялись истинному Богу, а, раздавая милостыню, они делали добро рабам Аллаха. Из этого следует, что пророк Исмаил не только облагораживал свою душу, но и помогал в этом окружающим. А в первую очередь он помогал достичь совершенства своим домочадцам, потому что они имели больше прав на его проповеди, нежели остальные люди. И Всевышний Господь был доволен своим пророком, поскольку он стремился снискать Его благоволение и усердно трудился на этом поприще. Аллах избрал его, сделал его одним из приближенных праведников, остался доволен им и сделал все для того, чтобы он был доволен своим Господом.