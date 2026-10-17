Йахья был защищен от сатаны, зла и наказания с момента своего рождения вплоть до наступления Судного дня. Это также означает, что он сумеет спастись от огненной Преисподней и ее ужасов и окажется в числе тех, кто попадет в обитель мира и благополучия. Мир и благословение Аллаха ему, его родителю и всем остальным Божьим посланникам! Боже, сделай нас одними из их верных последователей, ибо Ты - Щедрый и Великодушный! После упоминания о пророках Закарие и Йахье, история которых является одним из удивительных знамений Аллаха, Он поведал о еще более удивительной истории. Таким образом, начав с менее удивительного, Аллах перешел к более удивительному сказанию.