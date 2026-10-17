Аллах наделил его добротой и состраданием, которые помогали ему справляться со своими обязанностями, приводить в порядок свои дела и совершать праведные поступки. Наряду с этим Он очистил его от недостатков и грехов. Он очистил его душу и разум, благодаря чему Йахья избавился от порочных качеств и дурного нрава и украсил себя прекрасными и достохвальными нравственными качествами. И поэтому Аллах назвал его богобоязненным человеком. Это означает, что он выполнял предписания религии и избегал совершения грехов. А всякий, кто является богобоязненным верующим, непременно входит в число приближенных Аллаха. Он попадет в Рай, который уготован богобоязненным и получит вознаграждение Аллаха как при жизни на земле, так и после смерти, и это будет вознаграждение за богобоязненность.