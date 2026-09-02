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Тафсир: Al-Baqarah 2:7
Al-Baqarah
7
2:7
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ٧
خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌۭ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ٧
خَتَمَ
ﱍ
ٱللَّهُ
ﱎ
عَلَىٰ
ﱏ
قُلُوبِهِمۡ
ﱐ
وَعَلَىٰ
ﱑ
سَمۡعِهِمۡۖ
ﱒﱓ
وَعَلَىٰٓ
ﱔ
أَبۡصَٰرِهِمۡ
ﱕ
غِشَٰوَةٞۖ
ﱖﱗ
وَلَهُمۡ
ﱘ
عَذَابٌ
ﱙ
عَظِيمٞ
ﱚ
٧
ﱛ
Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них - покрывало. Им уготованы великие мучения.
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Al-Sa'di
Печать, наложенная на их сердца и слух, не позволяет вере проникнуть в их сердца, и поэтому они не придают значения и не прислушиваются к тому, что может принести им пользу. На их глазах - покрывало, которое мешает им увидеть то, из чего они могут извлечь выгоду. Перед ними закрыты все дороги, ведущие к знаниям и добру, и бессмысленно надеяться на то, что они обретут благо. Они лишены такой возможности, перед ними закрыты дороги, ведущие на путь правой веры, потому что они сами отказались уверовать и сопротивлялись истине после того, как она была открыта им. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110). Таково их наказание в мирской жизни, а в Последней жизни их ожидает великое наказание - вечные адские муки и беспредельный гнев Всемогущего Владыки.