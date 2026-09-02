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Тафсир: Al-Baqarah 2:6
Al-Baqarah
6
2:6
ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون ٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
كَفَرُواْ
ﱃ
سَوَآءٌ
ﱄ
عَلَيۡهِمۡ
ﱅ
ءَأَنذَرۡتَهُمۡ
ﱆ
أَمۡ
ﱇ
لَمۡ
ﱈ
تُنذِرۡهُمۡ
ﱉ
لَا
ﱊ
يُؤۡمِنُونَ
ﱋ
٦
ﱌ
Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют.
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о людях, неверие которых стало их неотъемлемым качеством. Таких людей невозможно отдалить от неверия, поскольку они будут исповедовать его, не взирая на проповеди и увещевания. Предостерегают их от наказания или нет - они все равно отказываются обратиться в правую веру. Следует знать, что, в принципе, неверием является полное или частичное отрицание того, что проповедовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Неверующие люди не извлекают пользы из этих проповедей, но зато узнают истину и лишаются возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Этим откровением Всевышний Аллах словно запретил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, надеяться на то, что неверующие обратятся в ислам, и печалиться от того, что они отказываются уверовать. Затем Всевышний Аллах поведал о препятствиях, которые мешают им уверовать, и сказал: