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Тафсир: Al-Baqarah 2:40
Al-Baqarah
40
2:40
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون ٤٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٤٠
يَٰبَنِيٓ
ﱠ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱡ
ٱذۡكُرُواْ
ﱢ
نِعۡمَتِيَ
ﱣ
ٱلَّتِيٓ
ﱤ
أَنۡعَمۡتُ
ﱥ
عَلَيۡكُمۡ
ﱦ
وَأَوۡفُواْ
ﱧ
بِعَهۡدِيٓ
ﱨ
أُوفِ
ﱩ
بِعَهۡدِكُمۡ
ﱪ
وَإِيَّٰيَ
ﱫ
فَٱرۡهَبُونِ
ﱬ
٤٠
ﱭ
О сыны Исраила (Израиля)! Помните милость, которую Я оказал вам. Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с вами. Меня одного страшитесь.
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Al-Sa'di
Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которую Он оказал им. Исраилом звали пророка Йакуба, и когда Аллах обращается к сынам Исраила, имеются в виду те из них, которые проживали в Медине и окрестностях города, и те, которых призвали обратиться в ислам впоследствии. Аллах обратился к ним с одним повелением и приказал им помнить обо всех милостях Господа, некоторые из которых перечислены в этой суре. А для того, чтобы помнить о милостях Аллаха, человек должен признавать их в душе, восхвалять Аллаха устами и использовать эти милости для совершения поступков, которые угодны Аллаху и которые Он любит. Всевышний велел им соблюдать завет, заключенный с Господом. Это значит, что они должны были уверовать в Аллаха и Его посланников и выполнять предписания Его религии, за что им было обещано щедрое вознаграждение. Об этом завете Всевышний Аллах сказал: «Аллах взял завет с сынов Исраила (Израиля). Мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал: “Я - с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути”» (5:12). Аллах также указал сынам Исраила на деяние, которое должно было подтолкнуть их к соблюдению завета с Ним. Он велел им бояться Всевышнего Господа и страшиться Его одного, поскольку страх перед Ним побуждает человека выполнять Его повеления и не нарушать Его запреты.