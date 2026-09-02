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Тафсир: Al-Baqarah 2:19
Al-Baqarah
19
2:19
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ١٩
أَوْ كَصَيِّبٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌۭ وَرَعْدٌۭ وَبَرْقٌۭ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
أَوۡ
ﱚ
كَصَيِّبٖ
ﱛ
مِّنَ
ﱜ
ٱلسَّمَآءِ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
ظُلُمَٰتٞ
ﱟ
وَرَعۡدٞ
ﱠ
وَبَرۡقٞ
ﱡ
يَجۡعَلُونَ
ﱢ
أَصَٰبِعَهُمۡ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَاذَانِهِم
ﱥ
مِّنَ
ﱦ
ٱلصَّوَٰعِقِ
ﱧ
حَذَرَ
ﱨ
ٱلۡمَوۡتِۚ
ﱩﱪ
وَٱللَّهُ
ﱫ
مُحِيطُۢ
ﱬ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱭ
١٩
ﱮ
Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 2:18 до 2:19
Лицемеры глухи ко всему, что приносит добро, безмолвны, когда речь заходит о нем, и слепы по отношению к истине. Им не суждено вернуться на прямой путь, потому что они познали истину и сознательно отвернулись от нее. Они отличаются от тех, кто отказывается от истины по причине своего невежества или заблуждения. Такие люди не понимают того, что совершают, и имеют больше шансов вернуться на прямой путь.