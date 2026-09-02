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Тафсир: Al-Baqarah 2:11
Al-Baqarah
11
2:11
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَإِذَا
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قِيلَ
ﲂ
لَهُمۡ
ﲃ
لَا
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تُفۡسِدُواْ
ﲅ
فِي
ﲆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲇ
قَالُوٓاْ
ﲈ
إِنَّمَا
ﲉ
نَحۡنُ
ﲊ
مُصۡلِحُونَ
ﲋ
١١
ﲌ
Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!». - они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок».
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Al-Sa'di
Лицемеры совершают различные грехи, раскрывают секреты правоверных их противникам и заводят дружбу с неверующими. Когда же их предостерегают от неверия и совершения грехов, посредством которых они распространяют нечестие на земле, они заявляют, что творят одно только добро. Они не только распространяют на земле нечестие, но и делают вид, что своими поступками наводят порядок. Они пытаются исказить истину и совершают порочные злодеяния, оставаясь убежденными в их правильности. Они совершают гораздо более тяжкое преступление, нежели грешники, которые признают, что совершаемые ими злодеяния являются запрещенными, поскольку последним легче обрести спасение и вернуться на прямой путь.