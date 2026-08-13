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Тафсир: Yusuf 12:91
Yusuf
91
12:91
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
ءَاثَرَكَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَا
وَإِن
كُنَّا
لَخَٰطِـِٔينَ
٩١
Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками».
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Al-Sa'di
Братья сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами благодаря превосходному нраву и прекрасным качествам. Мы поступили с тобой в высшей степени несправедливо, пытались причинить тебе страдания и разлучить тебя с твоим отцом, но Всевышний Аллах отдал тебе предпочтение и позволил тебе добиться того, что ты задумал. Воистину, мы были грешными людьми».