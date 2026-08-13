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Тафсир: Yusuf 12:85
Yusuf
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
تَفۡتَؤُاْ
تَذۡكُرُ
يُوسُفَ
حَتَّىٰ
تَكُونَ
حَرَضًا
أَوۡ
تَكُونَ
مِنَ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
٨٥
Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты не перестанешь поминать Йусуфа (Иосифа), пока не ослабеешь или не умрешь».
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 12:85 до 12:86
Сыновья были поражены поведением своего отца и сказали: «Клянемся Аллахом, ты никогда не перестанешь поминать Йусуфа. Это закончится только тогда, когда ты умрешь или совершенно лишишься сил и не сможешь двигаться и разговаривать. А пока ты способен поминать его, ты не перестанешь делать этого».