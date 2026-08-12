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Тафсир: Yusuf 12:30
Yusuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
نِسۡوَةٞ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
ٱمۡرَأَتُ
ٱلۡعَزِيزِ
تُرَٰوِدُ
فَتَىٰهَا
عَن
نَّفۡسِهِۦۖ
قَدۡ
شَغَفَهَا
حُبًّاۖ
إِنَّا
لَنَرَىٰهَا
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٣٠
Женщины в городе стали говорить: «Жена знатного мужа пыталась соблазнить своего юного раба! Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение».
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Al-Sa'di
По городу распространилась молва о том, что жена визиря пыталась соблазнить своего раба, а женщины стали судачить: «Это ужасно! Она является такой знатной женщиной, а ее муж занимает такое высокое положение в обществе. И что вы думаете? Она стала соблазнять молодого юношу, своего раба. Она безумно влюбилась в него, и это чувство проникло в самые глубины ее души. Она желает его самым страстным образом. Однако она совершает ошибку, потому что женщине, занимающей такое положение, не подобает вести себя подобным образом. Это унижает ее в глазах окружающих». Однако эти слова не были простым порицанием в адрес жены визиря. Женщины в городе решили воспользоваться такой хитростью для того, чтобы увидеть юношу, который стал искушением для жены визиря. Они хотели разозлить жену визиря, чтобы она показала им Йусуфа и объяснила им свое поведение. Именно поэтому Всевышний Аллах назвал их сплетни хитростью и сказал: