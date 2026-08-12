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Тафсир: Yusuf 12:12
Yusuf
12
12:12
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢
أَرۡسِلۡهُ
مَعَنَا
غَدٗا
يَرۡتَعۡ
وَيَلۡعَبۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
١٢
Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его».
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Al-Sa'di
Претворяя в жизнь свой коварный план, братья сказали отцу: «Отец наш! Почему ты не позволяешь нам заботиться о Йусуфе? Почему ты без всякой на то причины опасаешься, что мы можем причинить ему вред? Мы любим его как нашего брата и желаем ему только добра. Позволь ему завтра отправиться с нами в пустыню. Он сможет погулять и пообщаться с детьми, а мы будем охранять его и оберегать от любых неприятностей». Йакуб не позволял Йусуфу играть вместе с братьями в пустыне, и поэтому братья попытались отвести от себя всякие подозрения, по причине которых Йакуб мог не доверять им младшего брата. А зная о том, что отец желает Йусуфу только добра, они напомнили ему о той пользе, которую дети извлекают из прогулок по пустыне, дабы он позволил им взять Йусуфа с собой.