Несправедливый поступок братьев по отношению к Йусуфу совершенно очевиден. А несправедливостью по отношению к его брату могли быть слова: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат» (12:77). Возможно также, что несправедливое отношение братьев к Беньямину проявилось в том, что их поступок стал причиной его разлуки с отцом. А лучше всего об этом известно Аллаху. Следует отметить, что Йусуф словно попытался оправдать поступок своих братьев невежеством. А может быть, он укорил братьев за поступок, который совершают только невежественные люди и который не подобало совершать им.