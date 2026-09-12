Когда братья вошли к Йусуфу, они вели себя смиренно и сказали: «О повелитель! Мы и наши семьи попали в затруднительное положение. Наш товар настолько скуден, что его можно по праву отвергнуть. Но мы просим тебя отмерить нам полную меру зерна, несмотря на небольшую плату, которую мы можем предложить за нее. Будь же снисходителен к нам и позволь нам взять больше того, что нам полагается. Воистину, добродетельные люди непременно получают вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти». Когда дело достигло такого оборота, Йусуф смилостивился над своими братьями, открылся им и укорил их за содеянное.