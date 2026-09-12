Йакуб сказал: «Жалобы, которые слетают с моих уст, и печаль, которая живет в моей душе, обращены только к одному Аллаху. Я не жалуюсь вам или другим творениям, и посему говорите, что хотите. Аллах дает мне знать то, что вам не известно. Я твердо знаю, что Аллах вернет мне Йусуфа, доставит радость моим очам и позволит мне насладиться общением с ним. А вам следует отправиться в путь и побольше узнать о судьбе Йусуфа и Беньямина. Не теряйте надежды на милость Аллаха, потому что надежда помогает рабу действовать активно и усердно. А если вы предадитесь отчаянию, то опустите руки и станете медлительны. И самым лучшим, на что может надеяться раб Аллаха, является милость Всевышнего Господа. Воистину, отчаиваются в этой милости только неверующие, которые по причине собственного безбожия считают Божью милость невероятной, и она действительно бесконечно далека от них. Посему не походите на неверующих и безбожников». Из этих слов следует, что надежда на милость Аллаха находится в зависимости от силы веры человека.