Опечаленный и обеспокоенный, Йакуб удалился от своих сыновей после того, как услышал от них нерадостную весть. В его сердце было столько печали, что он плакал до тех пор, пока его глаза не покрылись бельмами. В результате он потерял зрение, а в душе он продолжал переживать тяжелую утрату. А затем он принялся оплакивать Йусуфа. Он позволил вылиться наружу чувствам, которые скрывал много лет. Безусловно, постигшее его новое несчастье было гораздо менее тяжким, нежели утрата Йусуфа, однако оно пробудило в нем старые воспоминания.