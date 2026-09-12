Прибыв в Египет, сыновья вошли в город так, как повелел отец. Этот поступок не мог уберечь их от несчастий. Однако Йакуб любил своих детей и беспокоился за них, и правильное поведение сыновей придавало ему определенное спокойствие. И это никоим образом не свидетельствовало о недостатке его познаний, потому что он был одним из благородных посланников и величайших богословов. Именно поэтому Аллах подчеркнул, что он обладал огромными познаниями, которые он приобрел от Аллаха. Эти знания не были результатом его умения и способностей. Они были милостью Аллаха и результатом Его обучения. Воистину, большинство людей не ведает о последствиях своих деяний и тонкостях происходящих явлений. И даже обладатели знания иногда упускают из виду некоторые предписания и не делают соответствующих выводов.