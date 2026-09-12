Отправляя сыновей в путешествие, Йакуб сказал: «Когда приедете в Египет, то не входите в город через одни ворота, а входите через разные ворота. Вас много, и я боюсь, что люди могут вас сглазить, позавидовав тому, что все вы являетесь сыновьями одного человека. Больше я ничем не могу помочь вам, ибо ничто не способно предотвратить предопределенное Аллахом. Он предопределяет и выносит решения, и эти решения непременно исполняются. Я уповаю только на Него и не полагаюсь на то, что мое завещание может уберечь вас от вреда. Воистину, благодаря упованию можно обрести желаемое благо и уберечься от любых неприятностей».