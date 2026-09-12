Сколько есть на небесах и земле знамений, свидетельствующих в пользу единобожия! Неверующие отворачиваются от них, и даже если они соглашаются уверовать в часть того, во что следует уверовать, они все равно продолжают приобщать к Аллаху сотоварищей. Они признают Всевышнего Аллаха своим Господом, который сотворил все сущее, дарует им пропитание и управляет всеми делами во Вселенной. Однако они приобщают к Нему сотоварищей в поклонении и обожествляют творения. И поскольку они обладают такими качествами, они не заслуживают ничего, кроме наказания, которое постигнет их, когда они будут чувствовать себя в полной безопасности. Вот почему далее Всевышний сказал: