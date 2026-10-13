Когда сыны Исраила достигли берега моря, Всевышний Аллах повелел Мусе ударить посохом по воде. Он выполнил это повеление, и море раздвинулось. В нем образовалось двенадцать троп, по которым прошли сыны Исраила. Фараон также повел своих воинов по этим тропам, и когда Муса и все остальные сыны Исраила вышли на берег, а Фараон и все его воины вошли в море, Всемогущий Господь потопил их на глазах у сынов Исраила. Когда же Фараон стал тонуть, он воскликнул: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила. Я покорился религии Аллаха и учению Мусы!» Тогда Всевышний Аллах сообщил, что обращение в веру в таком положении не приносит человеку никакой пользы, и сказал: «Теперь ты уверовал и признал посланника Аллаха, а ведь раньше ты открыто исповедовал неверие, совершал грехи и распространял нечестие. Сегодня твоя вера не принесет тебе пользы». Когда неверующие оказываются в таком положении, они просто не могут не признать истину, однако это признание оказывается бесполезным. Оно подобно обретению веры в Последнюю жизнь, когда уже наступит День воскресения. А ведь только вера в сокровенное может принести человеку полезные плоды.