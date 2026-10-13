Если бы человек, который исповедовал неверие и совершал всевозможные грехи, владел всем золотом и серебром земли и прочими мирскими богатствами, то в День воскресения он пожелал бы отдать все это для того, чтобы откупиться от наказания Аллаха. Однако это все равно не принесло бы ему никакой пользы, потому что польза и вред, вознаграждение и наказание связаны с праведными и дурными деяниями, которые человек совершает на земле. В День воскресения нечестивцы будут сожалеть о содеянном, но уже не будет времени для того, чтобы спастись бегством. И тогда они утаят собственное раскаяние. А вынесенный им приговор будет абсолютно справедливым, и они ничуть не будут обижены.