Для того чтобы изобличить беспомощность идолов, которым поклоняются многобожники и которые не обладают качествами, за которые их можно было бы обожествлять, Всевышний Аллах повелел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, сказать: «Есть ли среди тех, кого вы считаете сотоварищами Аллаха, такие, которые способны создать творение из небытия, а затем воссоздать его заново?» Это - риторический вопрос, ответ на который может быть только отрицательным, потому что ни одно вымышленное божество не способно создавать и воссоздавать творения. Все они беспомощны и не способны творить, ибо только Аллах способен на такое и не нуждается для этого в помощниках. До чего же обмануты люди, которые отказываются от поклонения единственному Богу, способному создать творения из небытия, а затем возвратить их к жизни, и поклоняются вымышленным божествам, которые не способны творить, а сами были сотворены.