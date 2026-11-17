Некогда люди исповедовали истинную религию и были единой общиной, но впоследствии между ними возникли разногласия. И тогда Аллах отправил к ним Своих посланников, которые принесли радостную весть одним и предостерегли других. Аллах ниспослал им Писания, чтобы разрешить разногласия, существующие между людьми. И если бы Он не обещал предоставить людям отсрочку и не подвергать грешников скорому наказанию, то все разногласия уже были бы устранены: правоверные были бы спасены, а неверующие - погублены. Однако Он пожелал испытать одних людей посредством других, чтобы выявилась разница между правдивыми рабами и лжецами.