Всевышний поведал о природе человека, который начинает усердно взывать к Нему, когда его постигает болезнь или другое несчастье. Он обращается к Нему во всех положениях: стоя, сидя или лежа. Он настойчиво добивается того, чтобы Аллах избавил его от неприятностей. Но стоит Ему избавить его от беды, как он беспечно отворачивается от Него, словно несчастье никогда не постигало его, словно Аллах никогда не избавлял его от неприятностей. Разве может быть еще большая несправедливость?!! Человек просит Аллаха удовлетворить его просьбу, а когда добивается желаемого, не обращает внимание на свои обязанности перед Ним, словно он не имеет никаких обязанностей перед Ним. Это - не что иное, как обольщение сатаны, который приукрашивает в глазах людей дурные деяния, порицаемые как разумом, так и подсознанием. А обольстить ему удается только тех, кто преступает границы дозволенного.