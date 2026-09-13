Муса покорился воле Господа и напомнил своему народу о великой милости, которую Аллах оказал им. Он сказал: «Поминайте милость Аллаха в сердцах и на устах. Помните о том, как Аллах спас вас от народа Фараона, который подвергал вас ужасному наказанию. Они убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин, но Аллах избавил вас от этого. Таково великое испытание от вашего Господа». Возможно, под великим испытанием подразумеваются спасение и великая милость, оказанная сынам Исраила. Также возможно, что под этим подразумеваются страдания, причиняемые сынам Исраила Фараоном и египетской знатью. В любом случае, Аллах подверг их великому испытанию для того, чтобы посмотреть, сделают они из этого правильные выводы или нет.