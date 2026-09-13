Они довольствуются мирской жизнью, находят в ней радость и пренебрегают жизнью будущей. Они мешают людям встать на путь, следовать которым Аллах повелел Своим рабам. Аллах разъяснил этот путь в Своем писании и устами Своих посланников, однако нечестивцы отвечают своему Покровителю враждебностью и сопротивлением. Они пытаются опорочить прямой путь и представить его в дурном свете, дабы отпугнуть от него людей. Но Аллаху угодно распространять свой свет, даже если это ненавистно неверующим. Они обладают перечисленными выше качествами и пребывают в глубоком заблуждении. Они впали в заблуждение, принялись сбивать с пути окружающих и воспротивились Аллаху и Его посланнику. Может ли быть еще большее заблуждение?!! Они совершенно не похожи на правоверных, которые уверовали в Аллаха и Его знамения, отдают предпочтение Последней жизни, призывают людей встать на путь Аллаха, любыми доступными способами разъясняют его красоту и совершенство и стремятся представить его людям таким, какой он есть.