Этот Священный Коран ниспослан для того, чтобы увещевать людей с живой и здоровой душой. Благодаря кораническим проповедям такие люди облагораживают свои души, углубляют свои знания и улучшают свои деяния. Их сердца нуждаются в Священном Коране, как чистая и плодородная земля нуждается в дожде. А что касается неверующих, то коранические проповеди лишают их возможности оправдаться перед Аллахом за свое неверие. В День воскресения у них не будет ни одного убедительного или хотя бы сомнительного оправдания своим скверным поступкам.