Господь скажет неверующим: «Разве Я не запрещал вам устами Моих посланников не повиноваться сатане? Ведь он - ваш явный враг». Этими словами Аллах будет укорять нечестивцев за неверие и многочисленные грехи, каждый из которых является повиновением или поклонением сатане. Аллах предостерег Своих рабов от явного врага самым совершенным образом и поведал людям обо всем, к чему он призывает, а также об ужасных последствиях повиновения сатане. Господь повелел людям поклоняться только Аллаху, выполнять Его предписания и остерегаться грехов. Он разъяснил, что поклонение и повиновение Аллаху, а также неповиновение сатане, является прямым путем. Однако нечестивцы не соблюли завета с Аллахом и не прислушались к Его заповедям. Более того, они избрали сатану своим покровителем, и он ввел их в глубокое заблуждение. Поэтому в Судный день Аллах скажет этим грешникам: