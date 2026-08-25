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Тафсир: An-Najm 53:56
An-Najm
56
53:56
هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
هَـٰذَا نَذِيرٌۭ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ٥٦
هَٰذَا
نَذِيرٞ
مِّنَ
ٱلنُّذُرِ
ٱلۡأُولَىٰٓ
٥٦
Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие увещеватели.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:56 до 53:57
Сын Абдуллаха, потомок Хашима, представитель курейшитского рода - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не был первым из посланников. Прежде него к людям тоже приходили посланники, проповедовавшие то же, что и он. Что же вам не нравится в его учении? Какой изъян вы нашли в его проповедях? Разве он не учит вас добру и не предостерегает от зла? Разве он не читает вам ниспосланный Мудрым и Достохвальным Господом Священный Коран, который не имеет ничего общего с ложью и измышлениями? Разве Аллах не уничтожил ваших предшественников, которые отвергали благородных посланников? А если так, то что сможет избавить от Божьей кары грешников, которые отвергают Пророка Мухаммада, господина всех посланников и предводителя всех богобоязненных праведников, да благословит его Аллах и приветствует?