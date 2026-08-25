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Тафсир: An-Najm 53:36
An-Najm
36
53:36
ام لم ينبا بما في صحف موسى ٣٦
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ٣٦
أَمۡ
لَمۡ
يُنَبَّأۡ
بِمَا
فِي
صُحُفِ
مُوسَىٰ
٣٦
Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы (Моисея)
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:35 до 53:36
Если это не так, то он - всего лишь дерзкий лжец, возводящий на Аллаха навет. Он не только грешит и творит злодеяния, но и считает себя благородным мужем. Он претендует на знание сокровенного, но он ничего не ведает о нем, потому что правдивые и убедительные свидетельства непогрешимого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не оставляют сомнений в лживости его заявлений.