Верующие, участвующие в джихаде, жертвуя своими жизнями и своим имуществом, не равны тем, кто не участвует в джихаде и не сражается против врагов Аллаха. Этими словами Аллах призвал мусульман отправляться воевать на Его пути и предостерег их от попыток уклониться от участия в джихаде и отсидеться дома без уважительной причины. Что же касается тех, кто не воюет по уважительной причине, например, по причине болезни, слепоты, хромоты или отсутствия средств для участия в джихаде, то они не находятся на одной ступени с теми, кто отсиживается дома без уважительной причины. Если человек не участвует в джихаде по уважительной причине, то он приравнивается к тем, кто отсиживается без уважительной причины, только в том случае, если он доволен своим положением, не сожалеет о том, что обстоятельства не позволяют ему принять участие в борьбе на пути Аллаха, и даже не помышляет об этом. Если же он полон решимости сражаться во имя Аллаха, но не может сделать этого по уважительной причине и мечтает об этом, то он не уступает тем, кто участвует в джихаде, потому что твердое намерение совершить поступок ставит человека в один ряд с теми, кто совершил его, если оно сопряжено с посильными словами и делами. Затем Всевышний недвусмысленно заявил, что борцы на Его пути превосходят тех, кто отсиживается дома, на целую степень. Он сообщил об этом в общих чертах, после чего разъяснил смысл их превосходства более подробно и обещал им прощение от Господа и милость, которая позволит им обрести любые блага и уберечься от всякого зла. Что же касается степеней, то их смысл разъясняется в достоверном хадисе, приведенном в «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима. В нем сообщается, что в Раю есть сто ступеней, которые Аллах приготовил для тех, кто сражался на Его пути, причем расстояние между каждыми двумя из этих ступеней равно расстоянию между небесами и землей. Таково вознаграждение, которое Аллах приготовил для муджахедов. В похожем аяте из суры «ас-Сафф» говорится: «О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Он простит вам ваши грехи, введет вас в Райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это - великое преуспеяние. Будет еще то, что вы любите: помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим!» (61:10–13). Задумайтесь над тем, как искусно Аллах перешел от одного вопроса к другому. Вначале Аллах сообщил о том, что верующие борцы за веру не равны остальным верующим. Затем Он однозначно заявил о том, что борцы за веру превосходят тех, кто отсиживается дома, на целую степень. Только после этого Он перешел к обсуждению их превосходства и поведал о том, что для них уготованы прощение, милость и степени. Такой переход от менее славных достоинств к более славным при восхвалении или от менее выраженных недостатков к более выраженных при порицании является наиболее выразительным и легко западает в душу людям. Кроме того, если Всевышний Аллах подчеркивает преимущество одних людей над другими и если каждый из них обладает определенными достоинствами, то Он непременно упоминает об их достоинствах для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что люди, которые уступают тем, кого Он одарил превосходством над ними, заслуживают только порицания. Вот почему в этом откровении Аллах сказал, что каждому из верующих обещано наилучшее. По этой же причине в упомянутых ранее аятах из суры «ас-Сафф» Всевышний Аллах приказал сообщить благую весть верующим. Всевышний сказал: «Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете» (57:10); «Мы помогли Сулейману (Соломону) разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество) и знание» (21:79). Если человек анализирует превосходство одних людей, народов и деяний над другими, то ему следует принимать во внимание это обстоятельство. Если же он критикует людей или их высказывания и подчеркивает, какие из них заслуживают большего порицания, то ему следует указывать на их общие недостатки, чтобы никто ошибочно не предположил, что те люди или высказывания, которые получили более достойную оценку, абсолютно безупречны. Например, если человек говорит, что христиане лучше зороастрийцев, то ему следует добавить, что все они - неверующие. Если же он говорит, что убийство является более отвратительным поступком, чем прелюбодеяние, то ему следует добавить, что каждый из этих поступков - тяжкий грех, запрещенный Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Поскольку прощение и милость, обещанные правоверным, участвующим в джихаде, являются проявлениями прекрасных имен Аллаха Прощающий и Милосердный, этот аят завершается именно этими именами.