Аллах сообщил, что если намерения и помыслы человека настолько низки, что связаны только с этим миром, если он не помышляет о Последней жизни, то он является недалеким, а его устремления - ограниченные. Несмотря на все свои усилия, он не приобретет мирских благ больше, чем ему было предписано, потому что Аллах - Единственный Владыка всего сущего. Он распределяет награду в этом мире и в Последней жизни. Пусть же люди просят Его одарить их наградой в обоих мирах и помочь им в этом, ведь они не смогут приобрести Божьи блага, пока не станут повиноваться Ему. Они не добьются благополучия при жизни на земле и после смерти, пока не будут молить Его о помощи и не осознают свою постоянную нужду в Нем. Аллах наставляет на прямой путь и оставляет без Своей поддержки, одаряет благами и лишает милости, руководствуясь божественной мудростью. Именно поэтому Аллах завершил этот аят Своими прекрасными именами Слышащий и Видящий.