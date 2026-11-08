Аллах сообщил о том, как сатана стремится обольстить рабов и приукрасить в их глазах зло и нечестие. Он даже поклялся Господу забрать с собой предопределенную для него часть их. Проклятый сатана понимал, что ему не удастся соблазнить всех рабов Аллаха и что его власть не распространится на Его искренних слуг. Он знал, что ему будут подвластны только те, которые сделают его своим покровителем и станут повиноваться ему, пренебрегая повиновением истинному Покровителю. В другом откровении говорится, что сатана поклялся совратить людей и сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных (или искренних) рабов» (15:39–40). Нечестивый ослушник предположил это и твердо решил добиться этого. Всевышний Аллах же сказал, что его предположение было правдивым: «Предположение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовали за ним, за исключением группы верующих» (34:20). Иблис поведал о том, чего он хочет от той части рабов, которая предназначена для него. Он обещал ввести их в заблуждение, чтобы они сбились с прямого пути, приобретая ошибочные познания и совершая дурные деяния. Он обещал возбудить в них надежду получить вознаграждение, которое получат люди, следующие прямым путем. Деяния сатаны - самое настоящее обольщение. Он не довольствуется тем, что вводит людей в заблуждение, и не успокаивается до тех пор, пока их заблуждение не покажется им прекрасным. Он приумножает в них зло, и они совершают то, что присуще обитателям Ада и что обрекает человека на наказание. При этом сами они полагают, что их поступки помогут им попасть в Рай. Такими качествами обладают иудеи, христиане и им подобные. Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: “Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан”. Таковы их мечты» (2:111); «Таким Мы приукрасили для каждого народа их деяния» (6:108); «Скажи: “Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо? Это - те, кто не уверовал в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в День воскресения Мы не отпустим им никакого веса (не придадим им никакого значения или не поместим на чашу их добрых деяний ни одного праведного поступка)”» (18:103–105). Всевышний поведал и о разговоре лицемеров с правоверными в День воскресения: «Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас относительно Аллаха”» (57:14). Аллах сообщил о том, что сатана приказывает людям обрезать уши у домашней скотины. Так арабские язычники поступали с бахирой, саибой, василой и хами - скотиной, которую они считали священной. Упоминание об этом указывает на целую группу заблуждений, связанных с запрещением дозволенного Аллахом и дозволением запрещенного Им. Это также относится ко всем порочным воззрениям и несправедливым законам, которые являются величайшими факторами, вводящими людей в заблуждение. Аллах поведал о том, что сатана приказывает людям искажать Его творения. Это относится к изменению их внешнего облика посредством нанесения татуировок, обточки зубов, выдергивания ресниц, создания щели между передними зубами для красоты и других подобных поступков, которые являются следствием обольщения сатаны. Изменение облика творений Милостивого подразумевает недовольство тем, что Он создал, и умаление Его мудрости. Такие люди полагают, что созданное их руками лучше того, что сотворил Милостивый, и выражают недовольство Его предопределением и решениями. Это также относится к искажению духовного облика рабов, которых Всевышний Аллах наделил природной склонностью поклоняться Ему одному, принимать истину и отдавать ей предпочтение. Однако дьяволы обступают людей и лишают их этого замечательного качества, приукрашая в их глазах зло, многобожие, неверие, грехопадение и ослушание. Каждый ребенок рождается с природной склонностью поклоняться одному Аллаху, но родители превращают его в иудея, христианина, огнепоклонника или приверженца другой религии. Они изменяют качества, которые Аллах заложил в человеке, и лишают его желания поклоняться Ему одному, любить и познавать Его. Дьяволы расправляются со своими жертвами подобно тому, как звери и волки растерзывают одиноких овец. Если бы не милость и великодушие Аллаха по отношению к Его искренним рабам, то их постигла бы участь, которая постигла обманутых заблудших, погубивших свою жизнь в этом мире и после смерти. Они вернулись разочарованными, заключив убыточную сделку. А причина всего, что произошло с ними, была в том, что они отвернулись от своего Господа и Создателя и обратились лицом к своему супостату, который желал им зла во всех его проявлениях. Вот почему Аллах сказал, что всякий, кто избрал сатану своим покровителем вместо Аллаха, уже потерпел очевидный убыток. Кто вообще может потерпеть более очевидный и великий убыток, чем тот, кто погубил свою религию и мирскую жизнь, кто стал жертвой грехов и проступков, кто обрел вечное несчастье и лишился бесконечного блаженства?! Но если человек обращается за покровительством к своему Истинному Покровителю и отдает предпочтение тому, что Ему угодно, то он приобретает великое благо и добивается настоящего успеха. Он обретает счастье в обоих мирах и получает подлинное удовольствие. Боже, никто не может удержать то, чем Ты одаряешь, и никто не может одарить того, кого Ты лишаешь! Боже, наставь нас в числе тех, кого Ты наставил на прямой путь, и одари нас благополучием в числе тех, кого Ты одарил.