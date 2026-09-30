Кто сделает пожертвование из приобретенного честным путем имущества искренне ради Аллаха, того Он почтит гораздо большим вознаграждением. Воистину, Он - Великодушный Даритель. Из-за Своего великодушия Он назвал пожертвования Своих рабов займом, хотя все богатство принадлежит Ему и все люди являются Его рабами. Он дарует верующим обещанную им щедрую награду в День воскресения, когда каждый человек в полной мере ощутит свою слабость и беспомощность и будет согласен даже на самую малую милость. Именно это Всевышний подчеркнул в следующих четырех аятах: