Прежние поколения неверующих ухищрялись для того, чтобы навредить Божьим посланникам и той истине, которую они проповедовали, однако эти ухищрения не принесли им никакой пользы. Они не смогли добиться поставленной цели, потому что вступили в войну с самим Всемогущим Аллахом, которому известно обо всех кознях. Никто не способен претворить в жизнь свой коварный замысел без соизволения Аллаха или вопреки божественному предопределению. И если грешники строят козни для того, чтобы навредить религии Аллаха, то их козни непременно закончатся для них разочарованием и сожалением, ведь Аллаху прекрасно известно обо всех намерениях и помыслах, деяниях и приобретениях рабов. Злое ухищрение также относится к приобретениям человека и не остается незамеченным Аллахом, Который никогда не позволит, чтобы козни неверующих навредили истине и ее приверженцам или принесли пользу нечестивцам. Очень скоро неверующие узнают, кому достанется райская обитель: им или Божьим посланникам. А всем остальным хорошо известно, что благой конец уготован богобоязненным праведникам, а не тем, кто исповедовал неверие.