Может быть, у них есть лестница, поднявшись по которой они подслушивают речи Аллаха и разговоры ангелов, из которых они узнают то, что неизвестно остальным? Если так, то пусть они докажут свою правоту. Но разве у них есть доказательства?! Все явное и сокровенное известно одному лишь Аллаху, и никто не в силах проникнуть в сокровищницу Его знаний. И только своим доверенным посланникам Он открывает малую толику этих знаний. Такое откровение было ниспослано и самому лучшему, самому достойному и самому осведомленному из посланников - Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, который сообщил людям о том, кому они должны поклоняться и что их ожидает в Последней жизни. Он подтвердил свои слова многочисленными доказательствами и знамениями, которые сделали его учение убедительным и неоспоримым. Невежественные, заблудшие, слепые и упрямые многобожники объявили его лжецом и отвергли его учение, но при этом не привели в свое оправдание ни убедительных, ни даже сомнительных доводов. Так кому же из них должен верить разумный человек?