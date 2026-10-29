Может быть, это они распределяют блага великого Господа и по своему усмотрению одаряют одних и лишают других? А если нет, то почему они сочли безумством пророчество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует?! Они ведут себя так, будто это они управляют Вселенной, а Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, показался им недостойным этой высокой чести. А ведь они даже самим себе не могут принести ни вреда, ни пользы. Они не властны ни над жизнью, ни над смертью, ни над воскрешением. Что же тогда мешает им уверовать?! Может быть, они захватили царство Аллаха и господствуют над Его творениями? Нет и нет! Они - всего лишь жалкие, беспомощные рабы. Этот аят похож на слова Всевышнего: «Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими» (43:32).