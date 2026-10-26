Хвала целиком и полностью надлежит Ему одному. Он достоин ее за свои совершенные и величественные качества, а также за свои божественные и похвальные деяния. Он заботится о каждом из Своих творений, дарует Своим рабам многочисленные блага, оберегает их от бед и несчастий, управляет ими, когда они трудятся и отдыхают. Все это не составляет для Аллаха никакого труда. Он избавлен от недостатков и изъянов и заслуживает восхваления, любви и почитания. Он способен даровать Своим рабам мир и благополучие как на земле, так и в Последней жизни. Он дарует их своим избранным посланникам и их верным последователям, а Его врагов как при жизни на земле, так и после смерти не ожидает ничего, кроме несчастья и погибели.