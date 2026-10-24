О многобожники и идолопоклонники! Ни вы, ни придуманные вами божества не способны ввести в заблуждение никого, кроме грешников, которым суждено попасть в Ад. Человек попадает в Геенну только тогда, когда этого требует божественное предопределение. А что касается многобожников и идолов, то они совершенно бессильны и беспомощны. Они не способны обольстить и ввести в заблуждение даже одного человека, если на то не будет воли Господа. Все это свидетельствует о совершенном могуществе Всевышнего Аллаха. А если это так, то многобожники могут не пытаться ввести в заблуждение искренних рабов Аллаха и партию преуспевших единомышленников.