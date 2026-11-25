После того как Аллах напомнил людям о существовании огромных небесных тел, Он повелел Своему посланнику призвать неверующих призадуматься над творениями Господа. Они отказываются уверовать в воскрешение после смерти. Но разве воскресить усопших людей труднее, чем сотворить могучие небеса и огромные планеты? Вне всякого сомнения, многобожники признаются в том, что сотворить небеса и землю намного сложнее, чем воскресить человека. Все это обязывает людей уверовать в жизнь после смерти. Но это не является единственным доказательством правдивости воскрешения. Всевышний сотворил человека из хорошей глины. Он сказал: «Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи» (15:26). Если человек задумается над тем, как он появился на свет, то поймет, что сотворить человека из вязкой глины сложнее, чем воссоздать его после смерти.