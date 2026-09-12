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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Aia 99
Yusuf
99
12:99
فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ٩٩
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩
فَلَمَّا
ﱫ
دَخَلُواْ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
يُوسُفَ
ﱮ
ءَاوَىٰٓ
ﱯ
إِلَيۡهِ
ﱰ
أَبَوَيۡهِ
ﱱ
وَقَالَ
ﱲ
ٱدۡخُلُواْ
ﱳ
مِصۡرَ
ﱴ
إِن
ﱵ
شَآءَ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
ءَامِنِينَ
ﱸ
٩٩
ﱹ
E quando todos se apresentaram ante José, este acolhes seus pais, dizendo-lhes: Entrai a salvo no Egito, se é pelavontade de Deus.
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Tafsir Fathul Majid
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