Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Aia 94
Yusuf
94
12:94
ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ٩٤
وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ٩٤
وَلَمَّا
ﲹ
فَصَلَتِ
ﲺ
ٱلۡعِيرُ
ﲻ
قَالَ
ﲼ
أَبُوهُمۡ
ﲽ
إِنِّي
ﲾ
لَأَجِدُ
ﲿ
رِيحَ
ﳀ
يُوسُفَۖ
ﳁﳂ
لَوۡلَآ
ﳃ
أَن
ﳄ
تُفَنِّدُونِ
ﳅ
٩٤
ﳆ
E quando a caravana se aproximou, seu pai disse: Em verdade, pressinto a presença de José, muito embora pensais quedeliro!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.