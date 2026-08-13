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Tafsir: Yusuf 12:81
Yusuf
81
12:81
ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨١
ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ٨١
ٱرۡجِعُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَبِيكُمۡ
فَقُولُواْ
يَٰٓأَبَانَآ
إِنَّ
ٱبۡنَكَ
سَرَقَ
وَمَا
شَهِدۡنَآ
إِلَّا
بِمَا
عَلِمۡنَا
وَمَا
كُنَّا
لِلۡغَيۡبِ
حَٰفِظِينَ
٨١
Voltai ao vosso pai e dizei-lhe: Ó pai, teu filho roubou e não declaramos mais do que sabemos, e não podemos nosguardar dos juízes.
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[
ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ
] ئێوهش بگهڕێنهوه بۆ لای باوكتان بڵێن: ئهی باوكه ئهم كوڕهی تۆ دزی كردووه [
وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
] وه بهچاوی خۆمان نهمان بینیوه دزی بكات تهنها كاتێك زانیمان كه صاعهكهیان لهناو بارهكهیدا دهركرد [
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١)
] وه ئێمهیش شتێك كه غهیب و نادیار بێت ئاگاداری نین تا بۆمان دهركهوێ، واته: كاتێك كه ئهم دزی كردبێت مهگهر ئێمه خهوتبێتین ئاگامان لێ نهبووه.