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Yusuf
74
12:74
قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ٧٤
قَالُواْ
فَمَا
جَزَٰٓؤُهُۥٓ
إِن
كُنتُمۡ
كَٰذِبِينَ
٧٤
Perguntaram-lhes: Qual será, então, o castigo, se fordes mentirosos?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ }
أي: جزاء هذا الفعل
{ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ }
بأن كان معكم؟