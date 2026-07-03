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Yusuf
64
12:64
قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ٦٤
قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًۭا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٦٤
قَالَ
هَلۡ
ءَامَنُكُمۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
كَمَآ
أَمِنتُكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَخِيهِ
مِن
قَبۡلُ
فَٱللَّهُ
خَيۡرٌ
حَٰفِظٗاۖ
وَهُوَ
أَرۡحَمُ
ٱلرَّٰحِمِينَ
٦٤
Disse-lhes: Porventura, deverei confiá-lo a vós, como anteriormente vos confiei seu irmão (José)? Porém, Deus é omelhor Guardião e é o mais clemente dos misericordiosos.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ هَلۡ﴾ مَا ﴿ءَامَنُكُمۡ عَلَیۡهِ إِلَّا كَمَاۤ أَمِنتُكُمۡ عَلَىٰۤ أَخِیهِ﴾ يُوسُف ﴿مِن قَبۡلُ﴾ وَقَدْ فعلتم به ما فعلتم ﴿فَٱللَّهُ خَیۡرٌ حِفۡظࣰاۖ﴾ وفي قراءة {حَـٰفِظࣰاۖ} تَمْيِيز كَقَوْلِهِمْ لِلَّهِ دَرّه فَارِسًا ﴿وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّ ٰحِمِینَ ٦٤﴾ فَأَرْجُو أَنْ يَمُنّ بِحِفْظِهِ